Tari troppo cara, il Consiglio di Stato dà ragione agli ordini professionali

Annullate le due delibere 2015 e 2017 del Consiglio comunale ma solo nella parte che riguarda la categoria 11, quella degli studi professionali a cui è stata applicata una tariffa doppia rispetto alle banche e quadrupla rispetto alle attività artigianali

Hanno ragione gli ordini professionali di Prato a dire che la Tari applicata alla loro categoria – la 11 – è troppo cara e poco giustificata. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittime due delibere del Consiglio comunale, la 47 del 2015 e la 25 del 2017, ma solo nella parte relativa alla tariffa per la categoria 11. Un successo per i professionisti – avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri e consulenti del lavoro – che già avevano impugnato e fatto annullare la Tia dal 2005 al 2010 per 'difetto di motivazione' in quanto il Comune non aveva dato conto delle ragioni alla base della scelta di addebitare agli studi professionali il coefficiente più alto. Lo stesso hanno fatto con la delibera del 2015 perché priva di una spiegazione e successivamente con quella del 2017 che ha ripreso la parte della categoria 11 integrandola con una giustificazione che però è stata ritenuta carente perché – scrive il Consiglio di Stato - “nulla esplicita a motivo della maggiore tariffa applicata rispetto a quella minore fissata per altre categorie tendenzialmente assimilabili”.Undici euro e 48 centesimi per metro quadrato la tariffa per i professionisti, il doppio di quella applicata alle banche (6 euro e 69 centesimi) e il quadruplo di quella stabilita per le attività artigianali (3 euro e 38 centesimi). “Palese – si legge nella sentenza – la violazione dei canoni di proporzionalità e non disparità di trattamento che incidono anche sull'esercizio della libertà di stabilimento, in carenza di una ragionevole spiegazione che giustifichi le ragioni della scelta. La circostanza che i coefficienti previsti dall'amministrazione comunale per gli studi professionali siano tra i più alti di tutte le categorie rende ancor più incomprensibile la decisione”.Soltanto sette su trenta le categorie più tartassate della 11 e tra queste figurano ristoranti, mense, bar, supermercati e ortofrutta.Il Consiglio ha sottolineato più volte il principio che regola, o meglio che dovrebbe regolare il costo del servizio a carico delle utenze: 'chi inquina paga'. Ed ecco che nella sentenza si legge che “tra la tipologia di superficie e la relativa capacità di produrre rifiuti e la tariffa per il servizio deve intercorrere un nesso logico che, in questo caso, il Comune ha reciso quando non ha dato conto di una adeguata istruttoria e non ha esplicitato una congruente motivazione idonea a giustificare l'applicazione di una tariffa tra le più elevate ed esose per aree oggettivamente meno produttive di rifiuti rispetto ad altre categorie di utenti”. Il Collegio va oltre e pur riconoscendo “gli ampi spazi di discrezionalità di cui dispone il Comune nella scelta dei valori coefficienti, non può immotivatamente individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre annebbiando il criterio di proporzionalità mediante un ragionevole ed equilibrato rapporto tra le altre tariffe assimilabili”.Per la categoria 11 l'amministrazione comunale ha utilizzato, ai fini del calcolo della tariffa, il 'metodo presuntivo' basandosi su una relazione di Asm (l'azienda che si occupava del ciclo dei rifiuti prima dell'avvento di Alia) che indicava in 1.359 chili l'anno i rifiuti prodotti da un ufficio di 100 metri quadrati. Secondo il Consiglio di Stato, è vero che il Comune può ricorrere al metodo presuntivo ma è anche vero che “non può arbitrariamente fissare la tariffa sui rifiuti in misura elevata per determinare categorie di utenze senza fornire un'adeguata motivazione idonea a giustificare, nel raffronto con altre categorie di utenti, le ragioni di una più elevata tariffa a parità di capacità produttiva se non inferiore”.