14.09.2020 h 17:56 commenti

Tari, sconti in bolletta per 2,5 milioni di euro per le aziende chiuse durante il lockdown

Il Comune ha annunciato oggi alle associazioni di categoria il provvedimento che riguarda i due terzi delle utenze non domestiche. I risparmi possono arrivare fino a 2.800 euro per attività

Sforbiciata alla bolletta Tari per tutte le attività che sono state chiuse nel periodo del lockdown causato dall'emergenza sanitaria per il Covid. Il Comune ha deciso di stanziare 2,5 milioni di euro per andare incontro alle richieste delel associazioni di categoria e dare una boccata d'ossigeno a tante attività che hanno dovuto fare i conti con il crollo dei fatturati.

Del resto l'amministrazione comunale si era impegnata a fare il possibile per attuare provvedimenti volti a sostenere le attività lavorative che avevano dovuto chiudere e oggi questo impegno si traduce in un atto concreto. Durante un incontro con le associazioni di categoria, il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore al Bilancio Benedetta Squittieri e l'assessore all'Ambiente Cristina Sanzò hanno spiegato le modalità di accesso all'agevolazione.

La normativa statale ha definito, con la delibera Arera 158/2020, le modalità di riconoscimento delle agevolazioni in seguito al periodo di chiusura imposto in seguito all'emergenza Covid19. Queste prevedevano una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti solo per alcune attività legate ai codici Ateco indicati nei vari Dpcm e susseguitesi nei mesi di lockdown. Un provvedimento che avrebbe penalizzato le categorie rimaste aperte, chiamate a coprire quanto detratto a chi aveva subito la chiusura. L'amministrazione ha quindi tradotto le agevolazioni in una percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa, essendo questa legata alla produzione di rifiuti.

E' stato quindi scelto di applicare la percentuale massima prevista dalla tabella Arera, ossia il 25% per tutti coloro aventi diritto. Si ricorda che la parte variabile è il 70% dell'intera tariffa.

Le categorie il cui codice Ateco è stato interessato dal lockdown sono a Prato il 64% delle utenze non domestiche. Sostanzialmente, grazie all'incrocio delle banche dati e dei diversi codici Ateco, è stato possibile escludere soltanto le aziende che durante quei mesi dovevano restare obbligatoriamente aperte o potevano lavorare in smartworking o con e-commerce. In particolare da segnalare l'eccezione delle agenzie di viaggio, anche se per codice rientravano tra gli uffici e le banche.

Le aziende si vedranno riconosciuto la "riduzione Covid" direttamente in bolletta nell'ultima tranche dell'anno 2020. Il contribuente dovrà confermare di avere diritto all'agevolazione attraverso la compilazione dell'autocertificazione entro il 20 gennaio 2021. Per coloro che non presentano entro i termini l'autocertificazione nell'avviso successivo sarà tolta l'agevolazione e l'utente dovrà presentare istanza successiva per essere riammesso tra gli aventi diritto.

Il Comune di Prato sta preparando il portale del contribuente per poter inserire on line le autocertificazioni e semplificare la comunicazione con l'Ente. Al momento che comunque potrebbero esserci degli errori di esclusione, chi non dovesse essere ricompreso nelle agevolazioni ma ritiene di averne diritto può utilizzare comunque questa procedura dell'autocertificazione, che verrà successivamente verificata, o contattando gli uffici di Alia servizi ambientali agli indirizzi che saranno indicati in bolletta.

Il totale stanziato per questa agevolazione è di oltre 2,5 milioni di euro. L'importo medio di riduzione tra gli aventi diritto varia in base alle categorie, arrivando fino a un massimo di 2.831 euro per gli alberghi con ristorante.