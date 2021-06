25.06.2021 h 10:02 commenti

Tari, nessun rincaro a Montemurlo ma anzi bollette più leggere per famiglie e imprese

Interventi corposi per sostenere concretamente le attività chiuse a causa del Covid: abbattuta al 100% la parte variabile della Tari alle attività costrette a fermarsi, meno 30% per industria e artigiani, meno 10% per pronto moda

Nonostante i rincari della tariffa sui rifiuti decisi dall'Ato Toscana centro, il Comune di Montemurlo è riuscito non solo a compensare l'aumento ma anche ad alleggerire il conto Tari per famiglie e aziende seppur di solo il 2,5% per le prime e il 2% per le seconde

Il piano economico e finanziario, che il Comune di Montemurlo si appresta a portare in consiglio comunale il prossimo 29 giugno, ha un valore complessivo di quasi 4 milioni e 700mila euro, in calo rispetto ai Pef “gemelli” del 2019 – 2020 pari a 5.194.000 euro.

«Nonostante l'aumento dei costi che si registra a livello generale, a Montemurlo riusciamo ad avere un Piano economico e finanziario in calo, un risultato che ci riempie di soddisfazione, frutto di scelte politiche attente ed oculate degli ultimi anni. – sottolinea il sindaco Simone Calamai – Parallelamente continuiamo il costante lavoro di miglioramento del decoro urbano e dei servizi per i cittadini, così come continuiamo a sostenere le imprese duramente colpite dalla pandemia. Ancor oggi sono molteplici le ripercussioni economiche negative sul tessuto economico per questo il Comune di Montemurlo ha deciso, su un piano da 4,9 milioni di euro, di destinare il 20% circa di risorse all'abbattimento della parte variabile della tariffa Tari per le imprese pari a 700 mila euro».

Per le utenze non domestiche che, a causa del Covid, sono state costrette a fermarsi o che comunque hanno subito contrazioni del proprio fatturato, sono previsti tre livelli d'intervento. Tutte le attività che sono state costrette a fermarsi a causa della pandemia (come i ristoranti, parrucchieri ed estetiste, strutture ricettive) si vedranno riconosciuto un abbattimento totale della parte variabile della tariffa. Le industrie e gli artigiani avranno diritto ad una riduzione del 30% della parte variabile della Tari ed infine lo sconto sarà pari al 10% per i pronto moda.

Tali agevolazioni saranno applicate direttamente in fattura nelle due rate Tari che rimangono da pagare per il 2021, quelle di settembre e dicembre. Sarà invece calcolato sulla bolletta a saldo di dicembre la riduzione generale della tariffa (2,5 per famiglie e 2% per imprese). Ovviamente sono confermate tutte le agevolazioni sociali e ambientali.