06.05.2021 h 23:31 commenti

Tari azzerata per le attività chiuse a causa del Covid, è la richiesta unanime del Consiglio comunale

Il documento della maggioranza è stato emendato da alcuni gruppi del Centrodestra e dal Movimento 5 stelle

Tari azzerata per quelle attività a cui è stata imposta la chiusura per le restrizioni antiCovid. E’ quanto chiede all’unanimità l’ordine del giorno elaborato dai consiglieri di maggioranza ed emendato dalle lista Spada, Garnier, Lega e Movimento 5 Stelle.Una richiesta da sottoporre al Governo e all’autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).L’ordine del giorno, firmato dai consiglieri di maggioranza della commissione 2 “Sviluppo Economico” del Comune di Prato - Lorenzo Tinagli, Elena Bartolozzi, Monia Faltoni, Teresa Lin e Matilde Rosati - dal capogruppo del Partito Democratico Marco Sapia e dai gruppi Demos, Lista per lo Sport, Gruppo misto - Italia Viva e Lista Civica per Biffoni Sindaco, chiede che Governo e Arera agiscano velocemente per consentire ai Comuni di supportare concretamente le imprese maggiormente colpite in questo momento.“La situazione sanitaria ha obbligato molte imprese a nuove chiusure - sottolineano i consiglieri di maggioranza della commissione II - che il Governo dia la possibilità ai Comuni di intervenire sulle riduzioni Tari anche nel 2021. L’amministrazione comunale è pronta a fare la propria parte, ma è necessario che Arera e il Governo decidano come muoversi e lo facciano in fretta. Non possiamo permetterci che gli amministratori locali vengano lasciati soli di fronte alle difficoltà che stanno emergendo”.Il centrodestra sottolinea che l’ordine del giorno chiede di azzerare la tari per le imprese pratesi che sono state chiuse a causa delle restrizioni Covid e riduzioni per le altre, qualora queste misure siano previste dalle norme nazionali.“Siamo soddisfatti che il consiglio comunale abbia preso un impegno concreto in questo senso; - dichiarano i consiglieri Daniele Spada, Marilena Garnier, Marco Curcio e Patrizia Ovattoni- le imprese pratesi stanno vivendo momenti terribili, hanno bisogno di impegni precisi”.