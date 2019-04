01.04.2019 h 10:46 commenti

Tari 2019, agevolazioni su utenze domestiche e non domestiche. A chi spettano e come richiederle

Da oggi e fino al 31 maggio sarà possibile presentare la domanda al Comune. Per le famiglie è necessario un Isee inferiore ai 12.500 euro

A partire da oggi, martedì 2 aprile, e fino al 31 maggio sarà possibile presentare la domanda per ottenenere le agevolazioni e le riduzioni previste dal Comune di Prato sul pagamento della Tari 2019. Le agevolazioni sono di tre tipi: una di carattere sociale per le utenze domestiche, rivolta alle famiglie con Isee inferiore a 12.500 €, e due per le utenze non domestiche, di tipo imprenditoriale.

Per le utenze domestiche con reddito Isee pari o inferiore a 7.500 euro è prevista l'esenzione totale dalla sola quota variabile della tariffa; con reddito tra 7.500,01 e 12.500 euro l'esenzione è parziale fino ad un massimo del 30% dalla sola quota variabile della tariffa.

Riguardo le utenze non domestiche, le start up imprenditoriali avranno l'esenzione totale della parte variabile della tariffa. Per l'imprenditoria giovanile è prevista l'esenzione parziale fino ad un massimo del 70% dalla sola quota variabile della tariffa.

L'agevolazione verrà detratta sul primo avviso di pagamento utile della Tari 2019. Nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente.