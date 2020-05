25.05.2020 h 10:00 commenti

Targato made in Prato il primo video realizzato con i protocolli anticovid

Rinascimento dell'Arte è stato prodotto da Dado Production insieme a registi, attori, cantanti, pittori e musicisti pratesi. Racconta come è cambiato il mondo degli artisti dopo l'emergenza sanitaria e come cerca di ripartire

Nella Fase2 cercano di ripartire anche cinema, musica e danza seguendo un rigido protocollo che unisce le esigenze artistiche con quelle sanitarie. E' targato Made in Prato, Rinascimento dell’Arte, il primo video corale post emergenza Covid, che racconterà come il settore artistico è stato colpito dalla pandemia e come ha reagito.

Pratese è la casa di produzione, la Dado Production, e molti degli artisti coinvolti dall'attore Francesco Ciampi, ai registi Matteo Querci e Tommaso Santi, dal pittore Andrea Martinelli,ai musicisti Andrea Benassai e Marco Cocci. "Con questo lavoro – spiega Lino Ruggiero produttore esecutivo Dado Production – vogliamo lanciare un duplice messaggio, il primo che cinema teatro musica e danza ripartono e lo fanno nel massimo della sicurezza, dall'altra che anche il nostro settore ha sofferto molto, ma non si è lasciato sopraffare". Il video, che sarà mandato in onda a metà giugno sia all'interno di programmi specializzati, sia come spot prima dei film che saranno proiettati durante le proiezioni all'aperto, mostrerà la rinascita di ogni disciplina nonostante i rigidi protocolli. "Oltre a tutta la sanificazione degli strumento e degli oggetti – spiega Ruggiero – documenteremo come è possibile girare le scene dei film mantenendo la distanza sociale, oppure come poter stare su un palcoscenico o ritornare a ballare. Cercheremo di diffonderlo anche via web per raggiungere le molte troupe,non solo italiane, che scelgono ogni anno la Toscana e Prato come location".

A partecipare al progetto, che è stato patrocinato dal Comune anche Bandabardò, la ballerina Alessandra Berti e gli attori Mario Zorrilla e Giusi Merli oltre a 62 maestranze.







