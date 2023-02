12.02.2023 h 14:08 commenti

Tantissime persone hanno accompagnato il Dragone fin nel cuore del centro storico

Seconda giornata di celebrazioni nell'ambito del Capodanno cinese. Il festoso corteo è partito dal Tempio buddista e dopo aver attraversato le strade del Macrolotto Zero è arrivato in piazza del Comune

Secondo giorno di festeggiamenti per il Capodanno cinese a Prato, stamani concentrati nel centro storico e nel quartiere del Macrolotto Zero, quello a più alta concentrazione della comunità cinese. Sono state tantissime le persone che, complice anche la giornata di sole, hanno invaso la città questa mattina per osservare la tradizionale sfilata del Dragone e la danza del Leone, che sono tornati a sfilare dopo i tre anni di stop imposti dalla pandemia. Tanti anche i pratesi che non hanno voluto mancare all'appuntamento con una tradizione che richiama persone anche da fuori città.

Il corteo celebra l'anno del Coniglio nello zodiaco cinese e, come da tradizione, è accompagnato dalla scoppio di petardi che accompagna il drago nelle sue visite nelle attività economiche e commerciali, segno di buon auspicio per gli affari. Ieri il drago è entrato nelle aziende del Macrolotto, oggi è partito dal tempio buddista e dopo aver percorso tutte le strade della Chinatown pratese è arrivato fino al cuore del centro storico, in piazza del Comune.