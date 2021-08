30.08.2021 h 18:42 commenti

Tanti stranieri in fila nella prima giornata di apertura libera dei centri vaccinali

Duecento somministrazioni in ciascuno dei due hub pratesi. Altrettante sono previste per domani. Attività che si aggiunge a quella su prenotazione

La prima giornata di apertura libera dei centri vaccinali è stata un successo. Tanti cittadini stranieri, soprattutto cinesi, si sono messi in fila sin da stamani, 30 agosto, per ottenere la prima dose di vaccino.

Sia al centro Pegaso che al Pellegrinaio le somministrazioni sono state 200ciascuno, equamente divise tra mattina e pomeriggio. Altre 400 sono previste domani e nei giorni successivi. Tali numeri si aggiungono alle vaccinazioni su appuntamento. Alcune delle persone in fila spiegano all'Ansa che "la grande affluenza si deve al fatto che molti non hanno la tessera sanitaria e da oggi è possibile immunizzarsi presentando solo un documento di identità".

