07.05.2020 h 17:43 commenti

Tanti quadrati di stoffa e lana per il mantello di San Martino

Le volontarie di File Fondazione Italiana di Leniterapia hanno dato vita al progetto "I Colori della Vita", nato per sensibilizzare sulla cultura delle cure palliative. Dovrà essere pronto per la festa del santo che si celebra a novembre

Gomitoli di lana, ferri, uncinetto: centoventi mani, quasi mille quadrati di lana colorati uniti insieme per realizzare il mantello di San Martino, il mantello delle Cure Palliative.

Nella lunga primavera trascorsa a casa, le volontarie pratesi di File Fondazione Italiana di Leniterapia hanno dato vita al progetto "I Colori della Vita", nato per sensibilizzare sulla cultura delle Cure Palliative. “Ogni punto a maglia, cucito o ricamato – spiegano le volontarie - si intreccia all’altro, così ogni vita si intreccia all’altra: con questo principio ispiratore abbiamo deciso di realizzare un grande e colorato mantello, cucito a mano, che dovrà essere pronto per novembre, in occasione della festa di San Martino, patrono delle Cure Palliative, con l’intenzione di esporlo in una delle piazze del centro storico di Prato”.

Il progetto “I Colori della Vita” vuole contribuire a sbrogliare qualche filo per fare chiarezza sull’importanza che le Cure Palliative hanno in ambito sanitario, ed in particolare per raccontare la storia della Fondazione File che, ogni giorno da 10 anni, offre a Prato assistenza gratuita ai malati gravi e alle loro famiglie, grazie ai suoi operatori sanitari e ad un attivo gruppo di volontari, sia a domicilio che nell’Hospice “Fiore di Primavera”, in Piazza del Collegio, in collaborazione e a sostegno della USL Toscana Centro.

Per terminare il mantello servono ancora volontari chi volesse contribuire può creare dei quadrati di lana colorati di misura 40X40 cm che poi verranno uniti agli altri

Si possono utilizzare avanzi di stoffa e lana altrimenti, nel rispetto delle norme previste dall’ emergenza sanitaria, recarsi all’ Hospice e chiedere di Michela Zaccherini, che fornirà i gomitoli di lana e i ferretti



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus