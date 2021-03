20.03.2021 h 10:36 commenti

Tanti pensionati impossibilitati a consultare il cedolino della pensione dell'Inps

Non viene più inviato il cartaceo e per accedere online è necessario il pin o lo spid. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil: "Il 70 per cento degli anziani pratesi non è in grado di gestire in autonomia la cosa"

Per i pensionati che non hanno dimestichezza con l'uso delle tecnologie digitali, circa il 70% sugli oltre 80.000 a Prato, 11,5 milioni sui 16 a livello nazionale, diventa praticamente impossibile avere accesso alla propria “busta paga”, dai cedolini mensili. E' quanto segnala Luciano Lacaria, segretario generale dello Spi Cgil Prato. L’Inps da sei anni, infatti, ha soppresso le comunicazioni cartacee con cui inviava le informazioni sui trattamenti pensionistici: le informazioni sono accessibili solo on line, dopo il rilascio di un apposito Pin. "Come facilmente prevedibile – spiega Lacaria – milioni di pensionati sono penalizzati, per la loro minore dimestichezza e il loro mancato accesso alle nuove tecnologie". L’Inps, oltretutto, ha sospeso dal 1° ottobre 2020 il rilascio dei nuovi Pin, poiché dal prossimo 1° ottobre l’unica modalità di accesso al suo sito sarà con lo Spid, "sistema di identificazione più sicuro del Pin – chiosa Lacaria – ma più complesso da ottenere e da utilizzare", anche perché presuppone la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica e di un telefono cellulare di esclusivo utilizzo del pensionato. Come dire: continueranno ad essere tanti gli anziani tagliati fuori dalle informazioni sulla loro pensione. Il decreto semplificazioni, dicono allo Spi Cgil, per chi non ha accesso ad un domicilio digitale, ha previsto altre modalità di consegna dei documenti della pubblica amministrazione, da determinarsi con un altro successivo decreto, "riconoscendo che c’è un problema di divario digitale". Per questa ragione, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Prato, hanno lanciato una campagna di comunicazione e mobilitazione, per avere soluzioni rapide ed efficaci e per chiedere all’Inps di garantire il diritto dei pensionati di accedere al proprio cedolino di pensione.

Edizioni locali collegate: Prato

