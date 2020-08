19.08.2020 h 11:21 commenti

Tanti negozi chiusi, ma per chi è rimasto aperto saldi a gonfie vele

I consumatori hanno scelto soprattutto vestiti e accessori comodi e pratici, in linea con la tendenza del momento. Fermo ancora il settore delle cerimonie. Preoccupazione per la stagione autunnale

Chiusi per saldi. Le svendite promozionali sono iniziate il primo agosto, dopo oltre tre mesi di serrande abbassate, ma molti commercianti hanno comunque deciso di chiudere l’attività durante le settimane centrali di agosto.

Per chi ha scelto, invece, di restare aperto le vendite sono state abbastanza soddisfacenti, sicuramente migliori rispetto a qualsiasi aspettativa. “Nonostante un po’ di confusione al momento della partenza visto che qualcuno ha iniziato prima – spiega Dina Pici del negozio Piumi – siamo soddisfatti. Abbiamo venduto soprattutto articoli legati al tempo libero o più casual, ma credo che questo sia in sintonia con il momento che stiamo vivendo. Resta al palo comunque tutto il settore della cerimonia”.

Bene anche per il settore dell’abbigliamento però il futuro resta incerto. “Siamo sempre rimasti aperti nel mese di agosto – spiega Annalisa Pieragnoli di Willi Wear - a maggior ragione quest’anno dopo tanti mesi di chiusura. C’è stato abbastanza movimento, ma sono preoccupata per la prossima stagione, le nostre clienti si rivolgono a noi per eventi particolari, ma anche per avere vestiti eleganti ma comodi per andare in ufficio: con il lavoro da remoto e il blocco delle fiere probabilmente ci sarà un contraccolpo”.

Anche a Store 23 la stagione dei saldi, che si concluderà come per tutti a fine settembre, è stata abbastanza positiva. “Abbiamo venduto soprattutto abiti casual- spiega Michela Innocenti- , al palo quelli da cerimonia che sono la parte più importante delle nostre vendite. La spesa media è di 50 euro, meno rispetto alla spesa media dello scorso anno.”



