17.03.2020 h 15:14 commenti

Tante aziende pratesi convertono la produzione per realizzare camici e mascherine

Grazie ad un accordo con l’Università di Firenze, i prototipi saranno subito testati e l’omologazione rilasciata in tempi rapidi. Bugetti: "E' un momento molto delicato ed è necessaria la collaborazione di tutti". Belgiorno: "Queste iniziative imprenditoriali vanno agevolate in fretta"

Una vera e propria gara di solidarietà è in corso tra le aziende di Prato che hanno risposto numerose all’appello della Regione Toscana per la produzione di camici e mascherine per il sistema sanitario regionale, adesso che gli approvvigionamenti sono diventati davvero difficili.

"Voglio ringraziare tutte le aziende che si sono attivate immediatamente per la realizzazione dei materiali richiesti, è un momento molto delicato ed è necessaria la collaborazione di tutti – commenta Ilaria Bugetti, consigliera della Regione Toscana –. Gli uffici della Regione, insieme a Asl e Estar hanno messo velocemente in campo un percorso per portare alla produzione di camici e mascherine che hanno le caratteristiche richieste. Ci sono già aziende che hanno sottoposto i primi prototipi e presto avremo anche la prima produzione di camici: una risposta davvero straordinaria e tempestiva".

Concetto ribadito dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno che si è adoperato per raccogliere disponibilità da parte di singole aziende: "Ringrazio le aziende pratesi - dice - che in queste ore mi stanno chiamando per dirmi di essere disponibili a convertire la loro produzione abituale nella produzione di mascherine che ormai non si trovano quasi più e sono invece necessarie. Queste iniziative imprenditoriali vanno agevolate in fretta. Auspico da parte di tutte le istituzioni e da parte di tutti i partiti politici una unione di intenti per arrivare a una soluzione che ne vale il futuro della nostra comunità".

Il fabbisogno di questi materiali è davvero alto: si stima che siano necessari circa 15 mila camici al giorno e un numero superiore di mascherine. Ma è importante che i dispositivi siano realizzati in tessuto omologato ed è questa la fase più delicata. "Grazie al canale diretto istituito con l’Università di Firenze, i prototipi saranno subito testati e l’omologazione rilasciata in tempi rapidi – aggiunge Bugetti –. Questi dispositivi di protezione sono fondamentali per la nostra salute ed è quindi fondamentale che siano realizzati con la massima attenzione. Nei prossimi giorni daremo dettagli sulle imprese che si faranno carico della produzione e sulle quantità prodotte".