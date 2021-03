13.03.2021 h 10:21 commenti

Tanta Prato nella nuova miniserie televisiva 'Gabriel's Rapture' della regista Tosca Musk

Nel cast, formato al 90 per cento da toscani, molti pratesi. Un ruolo affidato a Francesco Ciampi. Le riprese sono iniziate il 9 marzo e andranno avanti fino a fine mese tra Firenze e l'Umbria

C'è molta Prato in 'Gabriel's Rapture', miniseria televisiva sequel di 'Gabriel's Inferno', per la regia di Tosca Musk, sorella del ricchissimo imprenditore Elon. Nel cast figura l'attore Francesco Ciampi e della troupe cinematografica, composta al 90 per cento da toscani, ci sono tanti pratesi. Ciampi interpreta il ruolo di sarto. Gli attori protagonisti sono Giulio Berruti e Melanie Zanetti.

“E' stata una bella emozione essere diretto da Tosca Musk”, il commento dell'attore. Dado Production si sta occupando della produzione esecutiva della miniserie ispirata alla trilogia della scrittrice Sylvain Reynard. Dado production ha utilizzato gli spazi di Manifatture Digitali cinema per preparare il film. Le riprese sono cominciate il 9 marzo a Firenze e la conclusione è prevista il 26 marzo in Umbria.



