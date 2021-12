09.12.2021 h 13:49 commenti

Tamponi scolastici, le risposte arrivano in ritardo. Presidi in difficoltà per decidere le quarantene

In un incontro con l'Asl i dirigenti scolastici hanno chiesto di velocizzare i tempi, i risultati arrivano alle famiglie ma non alle scuole. Richiesto anche di attivare nuovamente la figura del medico scolastico

I contagi nelle scuole pratesi restano sotto controllo, ma i tempi per le risposte dei tamponi comunicate ai presidi arrivano in ritardo e questo crea problemi per quanto riguarda la possibilità di mettere una classe in quarantena.

Il problema è stato affrontato durante un incontro con l'Asl a cui i dirigenti scolastici hanno chiesto di accorciare i tempi e soprattutto di avere un referente scolastico. "Troppo spesso - spiega Stefano Pollini presidente della Rete Scuole Pratesi - l'Asl comunica agli istituti scolastici i risultati dei tamponi dopo tre giorni. Alle famiglie invece, arriva, ma ai presidi serve la comunicazione ufficiale". Quindi spesso i dirigenti scolastici sanno della positività di un alunno, ma non possono intervenire. "Innanzitutto non è dato di sapere dai genitori se è stato fatto il tampone salivare o quello molecolare, nel primo caso non è riconosciuto per iniziare la quarantena, poi non abbiamo i dati sui vaccini e quindi non possiamo stabilire se la classe deve stare 10 o 14 giorni in quarantena. Nel frattempo però, soprattutto per gli studenti più piccoli, i genitori condividono le informazioni sulle chat e così si scatena il panico. Ricordo che per i salivari c'è un margine maggiore per i falsi positivi" .

A tutto questo si aggiunge che non c'è più la figura del medico scolastico a cui i dirigenti facevano riferimento in caso di bisogno: ora c'è un numero anticovid unico per tutti con cui è difficile parlare.

Intanto i contagi restano sotto controllo nelle scuole cittadine: all' istituto Comprensivo Mascagni da martedì sera una bolla della scuola dell' infanzia è in quarantena, al Dagomari in questi giorni stanno rientrando i ragazzi di una classe messa in quarantena, mentre al Brunelleschi è rientrato l'allarme che aveva coinvolto cinque classi. "Per quanto riguarda i piccoli - spiega Maria Grazia Ciambellotti reggente del Marco Polo e dirigente del Livi Brunelleschi - è scattata immediatamente la quarantena visto che i bambini sono piccoli e non hanno le mascherine. Al Liceo Brunelleschi, invece, lo screening ha dato risultato negativo. Abbiamo avuto due positivi anche al Livi, ma erano a casa già da qualche giorno e quindi la classe ha continuato a frequentare regolarmente" .