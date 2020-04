02.04.2020 h 12:48 commenti

Tamponi privati a pagamento a Prato, insorge il mondo politico cittadino

Da lunedì una struttura privata li mette a disposizione al costo di circa 100 euro. Il consigliere regionale del Pd Nicola Ciolini e il collega comunale Marco Biagioni, chiedono l'immediato intervento della Regione.

Fa discutere l'iniziativa di una struttura privata che da lunedì prossimo 6 aprile, farà tamponi a pagamento, attorno ai 100 euro l'uno. La legge della domanda e dell'offerta nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria ha suscitato molte reazioni sdegnate soprattutto negli ambienti politici del centrosinistra.

Il consigliere comunale Marco Biagioni chiede l'immediato intervento della Regione: "Rischia di passare il messaggio, ancora una volta, che chi ha le possibilità economiche può accedere facilmente a un diritto che dovrebbe essere di tutti, mentre ci sono famiglie che non hanno soldi neanche per comprarsi da mangiare o cittadini per i quali 100 euro fanno la differenza in un periodo come questo. Sia il pubblico a regolare e indicare ai privati le modalità di accesso a questo servizio. Per esempio questo strumento potrebbe essere utile per far pagare tampone per i lavoratori da parte delle aziende ancora in attività, ma di certo non al singolo cittadino che ne ha le possibilità. Perché allo stato attuale abbiamo un pubblico che giustamente, a causa del limite degli strumenti che ha, seleziona chi può fare il tampone sulla base delle necessità di individui e categorie, mentre un privato che seleziona sulla base delle possibilità economiche delle singole persone. In un momento come questo, sul tema della sanità, il libero mercato non è accettabile".

Chiederà già oggi una pronta attivazione al Consiglio regionale per garantire parità di accesso, il consigliere del Pd Nicola Ciolini che su Facebook scrive: "Credo che in questo momento non ci debbano essere differenze fra chi può e non può pagare. Se ci sono strutture, e ben vengano, in grado di effettuare i tamponi, allora che lo facciano in convenzione con l'Asl. Quindi a carico totale della Regione. O in alternativa in un qualsiasi altro modo che però garantisca la completa parità d'accesso al servizio a tutti i cittadini".

Condanna totale da parte della Sinistra italiana. "E' necessario attenersi alle disposizioni della Regione e non attivare iniziative di analisi a pagamento che oltre ad essere offensive per il costo, non servono a supportare il sistema sanitario pubblico in questa difficile e complessa emergenza. In una fase di emergenza come quella in cui ci troviamo riteniamo necessario che tutte le risorse vadano indirizzate a favore del servizio sanitario pubblico e utilizzate sulla base delle priorità e delle necessità definite ed individuate dalla asl di competenza e dalla Regione. Anche requisendo le strutture private laddove necessario".



Un limbo in cui il privato può giocare al meglio la sua partita, legittima in mancanza di regolamentazione. Tutto questo avviene in un contesto particolare in cui l'Asl ha difficoltà a far partire le unità speciali per i tamponi a domicilio su indicazione dei medici di medicina generale per il forfait dato da alcuni medici e per un problema di copertura assicurativa dello stesso personale medico ( LEGGI). Un limbo in cui il privato può giocare al meglio la sua partita, legittima in mancanza di regolamentazione.

E.B.