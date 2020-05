21.05.2020 h 17:56 commenti

Tamponi lumaca per i lavoratori positivi ai test, l'allarme di Confindustria: "Danno per loro e per l'azienda"

Si va dai 5 ai 10 giorni e nel frattempo il lavoratore è in un limbo perché questo periodo non è considerato malattia

Sono risultati positivi al test sierologico ma ancora non sono stati sottoposti a tampone, unico modo per stabilire con certezza se ci sia il contagio Covid. E' la condizione in cui si trovano molti lavoratori secondo Confindustria Toscana Nord che lancia l'allarme e chiede alla Regione di porre immediato rimedio.

"Percorrendo l'iter con le relative tempistiche, - spiegano gli Industriali in una nota - il primo passaggio per il lavoratore che riceve risposta positiva al test sierologico è di chiamare il numero verde appositamente istituito dalla Regione Toscana, che dovrebbe programmare il tampone entro 24 ore. In realtà i tempi sono ben diversi: il tampone viene talvolta fissato a distanza di 3-4 giorni, che diventano anche di più in quanto il numero verde non è attivo il sabato e la domenica, il che aggiunge due giorni a chi riceva l'esito del test sierologico il sabato. Considerato che occorrono poi altri 4-5 giorni per ricevere l'esito del tampone, si può concludere che il tempo intercorrente fra la comunicazione al lavoratore della positività del test sierologico e l'esito del tampone va dai 5 giorni nei casi più favorevoli ai 9-10 giorni di quelli più sfavorevoli, che incorrano nello stop del servizio nel fine settimana".

Ovviamente fino a che non ha la risposta, il lavoratore non deve avere contatti con nessuno. "Una situazione che crea disagio e danno a lui stesso e all'azienda. Infatti, allo stato attuale la posizione formale del lavoratore che risulti positivo ai test sierologici e in attesa di tampone non è di malattia, che è attestata solo dall'esito positivo del tampone. I positivi al test sierologico non devono rimanere a contatto con i colleghi per evidenti motivi, ma i medici - come hanno denunciato essi stessi - non possono emettere certificati di malattia che giustifichino la permanenza del lavoratore al proprio domicilio. Da qui complicati escamotage che vanno dalla fruizione delle ferie a congedi o altre forme del tutto improprie".

Contraddizioni che si risolvono solo accelerando l'effettuazione dei tamponi e la comunicazione dei risultati: "Nelle aziende - conclude Confindustria Toscana Nord - si registra un crescente disagio per questa situazione. Occorre che i tempi vengano ridotti al minimo, anche utilizzando il fine settimana per prendere appuntamenti ed eseguire i tamponi, e che i medici ricevano disposizioni che consentano loro di porre il lavoratore in stato di malattia, l'unico che abbia un senso in questo contesto. E' quanto stiamo chiedendo alla Regione Toscana, confidando in una risposta quanto più possibile rapida".