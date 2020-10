22.10.2020 h 14:58 commenti

Tamponi lumaca, il sindaco si arrabbia con l'Asl: "Situazione intollerabile"

Sono centinaia i pratesi ancora in attesa dell'esito a causa dell'esaurimento di scorte di puntali che ha fortemente rallentato l'attività del laboratorio del Santo Stefano. Biffoni telefona al direttore dell'Asl e a quella dell'ospedale

Sul caso dei tamponi lumaca che a Prato presentano un arretrato in attesa di risposta di diverse centinaia di unità, batte i pugni sul tavolo il sindaco Matteo Biffoni che definisce la situazione "non più sostenibile". Ieri, 21 ottobre, non appena Notizie di Prato ha scoperto che alla base del corto circuito del meccanismo c'è l'esaurimento delle scorte di puntali necessari per processari i tamponi molecolari al laboratorio dell'ospedale Santo Stefano ( leggi ), il primo cittadino ha alzato il telefono e ha chiesto una soluzione immediata al direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese e alla direttrice del nosocomio, Daniela Matarrese.

Lo stesso Biffoni in questi giorni è stato subissato di segnalazioni e di richieste di aiuto da parte di cittadini "ostaggio" dell'Asl che però non fornisce spiegazioni nè risponde al telefono. C'è chi attende di sapere, per se stesso o per i propri figli, se il tampone fatto è positivo o negativo addirittura dal 12 ottobre e nel frattempo non sa come giustificare l'assenza a lavoro. I più fortunati usano le ferie. "Chiedo di sbrigarsi, di tornare alla linearità delle risposte. - afferma Biffoni -Non è tollerabile questa situazione. Mi è stato garantito che per martedì-mercoledì sarà recuperato l'arretrato e si tornerà in pari. Voglio prendere per buono questo impegno, ma all'inizio della prossima settimana rifarò il punto".

La sollecitazione arriva anche per i certificati di quarantena, l'unico modo che hanno le persone in isolamento per contatto con un positivo per accedere all'assenza per malattia, e per gli attestati di guarigione. In sostanza, il sistema di diagnosi, di tracciamento e di comunicazione è andato completamente in blocco e la scelta di non mandare a Prato i tamponi antigenici superveloci con risposta immediata non ha aiutato perchè quelli assegnati hanno comunque bisogno di un passaggio in laboratorio, utilizzando un macchinario specifico, che implica un'attesa di almeno 48 ore per la risposta ma che con l'attuale saturazione può arrivare anche a 96. Gli esperti dicono che questo tipo di tampone antigenico è più affidabile di quello superveloce, ma è un'affidabilità che sta costando cara a tutti, ai cittadini in primis.