30.10.2020 h 20:15 commenti

Tamponi, la Marina Militare tende la mano all'Asl: una delle cinque squadre sarà a Prato

I sanitari militari effettueranno i tamponi Drive through. Sopralluogo al Giovannini ma va risolto il nodo traffico

La Marina Militare metterà a disposizione dell'Asl Toscana Centro cinque squadre di sanitari per altrettante postazioni di tamponi Drive through. Una di queste sarà a Prato. La collocazione precisa non è ancora stata stabilita ma sono in corso dei sopralluoghi in modo che tutto sia pronto per la prossima settimana. Tra le ipotesi quella del centro Giovannini, ma c'è da risolvere il problema delle code delle persone in attesa di tampone perchè disturbano la normale circolazione stradale di via Cavour. Motivo questo, che sta portando l'Asl a cercare una nuova postazione. Vedremo dunque nelle prossime ore quali saranno le soluzioni trovate. Ma al di là del luogo di lavoro, l'arrivo dei sanitari militari permetterà di potenziare la postazione Asl di prelievo dei tamponi che attualmente non copre l'arco di tutta la giornata. In particolare la Marina Militare ha dato disponibilità per la mattina.



Questo a monte del percorso di accertamento Covid. A valle, dove maggiori sono stati i problemi per questioni tecniche interne al laboratorio del Santo Stefano, sembra in fase di definitivo smaltimento l'arretrato accumulato nelle ultime due settimane. Il personale del laboratorio è stato potenziato per coprire l'arco delle 24 ore. A questi ritmi a breve, il problema dovrebbe dirsi definitivamente risolto. Intanto da oggi è attiva la postazione Drive through realizzata dalla Croce Rossa (LEGGI) Questo a monte del percorso di accertamento Covid. A valle, dove maggiori sono stati i problemi per questioni tecniche interne al laboratorio del Santo Stefano, sembra in fase di definitivo smaltimento l'arretrato accumulato nelle ultime due settimane. Il personale del laboratorio è stato potenziato per coprire l'arco delle 24 ore. A questi ritmi a breve, il problema dovrebbe dirsi definitivamente risolto.

(e.b.)