10.11.2021 h 21:03 commenti

Tamponi gratuiti e veloci per tutti gli studenti in caso di positività di un compagno

La Regione e l'Ufficio scolastico hanno realizzato un nuovo protocollo che garantisce la gratuità dei test previsti dalle nuove regole stabilite dal Miur. La Dad scatta solo in caso di tre contagiati, con due scatta la quarantena solo per i non vaccinati

Tamponi gratuiti e in tempi rapidi per i ragazzi che devono accertare l'eventuale contagio in caso di positività di un compagno.

Le nuove regole sulla quarantena stabiliscono che la Dad scatta solo in caso di tre positivi. In presenza di un caso positivo, i compagni di classe fanno un test il prima possibile, e se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola, e poi un secondo dopo 5 giorni; nel caso di due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi vengono sottoposti ai test, mentre per i non vaccinati c'è la quarantena.

Per agevolare le famiglie, anche dal punto di vista economico, la Regione Toscana insieme all'ufficio scolastico ha messo a punto un nuovo protocollo che permette agli alunni da 6 a 18 anni di presentarsi in un “punto tamponi” sul territorio, come i drive through, oppure dai pediatri di libera scelta o dai medici di medicina generale che aderiranno alla campagna.

Il modello prevede la generazione automatica, nel programma software in dotazione alle scuole, di un voucher con Qrcode che viene trasmesso via e-mail alle famiglie, da presentare al “punto tamponi” prescelto. Il voucher con Qrcode generato in modo automatico sarà disponibile a metà della prossima settimana, non appena completato l’aggiornamento del sistema informatico. Fino ad allora gli alunni, per effettuare il tampone, potranno esibire ai “punti tampone” direttamente la lettera inviata dalla scuola con il voucher allegato.

Se il risultato del test è negativo viene rilasciato agli studenti l’attestato con il quale possono tornare subito a scuola, ma dovranno comunque sottoporsi ad un secondo test dopo 5 giorni.

Nelle scuole dell’infanzia, ovvero quelle per i bambini fino a 6 anni, il meccanismo previsto è un altro. In presenza di un caso positivo è prevista per tutti gli alunni una quarantena di 10 giorni, con un test da fare il primo giorno e un ulteriore test dopo 10 giorni.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus