27.01.2022 h 16:37 commenti

Tamponi, apre il primo drive through di Montemurlo

Il servizio si svolgerà in piazza della Costituzione e sarà aperto la mattina dal venerdì al lunedì. I bambini che hanno un voucher scolastico possono presentarsi anche senza prenotazione o appuntamento

Il drive through arriva anche a Montemurlo. Il servizio sarà attivo da domani, 28 gennaio, in piazza della Costituzione sul lato rialzato lungo via Giosuè Carducci. Ad allestire e gestire questo nuovo servizio sono le sezioni di Montemurlo e di Oste della Misericordia di Prato. L'iniziativa è frutto di un accordo tra l'Arciconfraternita e l'Asl Toscana Centro, sottoscritto con l'obiettivo di ampliare l'offerta di test Covid, sia molecolari che antigenici, in convenzione.

«A seguito di quest'ultima ondata di contagi, sentivamo forte l'esigenza di avere sul territorio un punto dove effettuare i tamponi per la verifica della positività al Covid. - spiega il sindaco Simone Calamai - Abbiamo trovato subito la disponibilità della Misericordia e dei volontari delle sezioni di Montemurlo e Oste e domani partiremo. Si tratta di un prezioso servizio di prossimità, soprattutto per le persone anziane o più fragili che hanno minori possibilità di spostarsi per effettuare i tamponi. In questi due anni di pandemia lo straordinario mondo del volontariato montemurlese non si è mai fermato, facendo squadra con la protezione civile comunale ed offrendo alla popolazione assistenza e sostegno continui». Ogni mattina sono impegnati nel servizio di accettazione ed esecuzione dei tamponi circa una decina di confratelli e consorelle, tra volontari e dipendenti delle sezioni di Montemurlo e Oste. «Anche in quest'occasione la Misericordia risponde "Presente" e si mette a disposizione dei cittadini», sottolinea Giuliano Manzione, uno dei due commissari della Misericordia di Oste, a cui fa eco, Daniele Lombardi, presidente della sezione di Montemurlo della Misericordia: «Un servizio importante che vede la collaborazione tra le sezioni di Montemurlo e Oste, insieme per i cittadini di Montemurlo. Il drive through in piazza della Costituzione rimarrà in funzione fino al 4 aprile, ma per le esigenze legate all'andamento della pandemia, il servizio potrà essere prolungato».

Il drive through è aperto da venerdì a lunedì dalle 8.30 alle 12.30. Per accedere occorre avere la ricetta medica e prenotare la prestazione sul portale regionale. I bambini che hanno un voucher scolastico possono presentarsi anche senza prenotazione o appuntamento.