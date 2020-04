02.04.2020 h 00:02 commenti

Tampone a domicilio, slitta di qualche giorno la partenza delle unità speciali

All’ultimo minuto si sono registrate delle rinunce da parte dei 28 medici aderenti e non tutti sono già coperti da assicurazione

Sarebbero dovute partire oggi, 2 aprile, le Usca, le unità speciali di medici e infermieri per fare il tampone a domicilio ai casi Covid segnalati dai medici di medicina generale. Un servizio di screening del territorio richiesto da giorni dai sindaci del pratese e già attivo a Pistoia e a Firenze. A Prato ci vorrà un po’ più di pazienza perché all’ultimo momento si sono registrate delle disdette tra i 28 camici bianchi aderenti e perché alcuni di loro non hanno ancora una copertura assicurativa che è obbligatoria. Intoppi definiti piccoli dai vertici sanitari che contano di risolverli in breve, forse già domani. Le squadre di medici e infermieri faranno capo a tre sedi corrispondenti ad altrettante zone del territorio provinciale: Vaiano per la Vallata, Prato che dovrebbe coprire anche Montemurlo e Carmignano per i comuni medicei. I 28 medici copriranno la fascia oraria che va dalle 8-20 tutti i giorni. Ogni turno quindi vedrà in campo 6 medici di cui quattro su Prato, uno su Carmignano e uno su Vaiano. Con loro ci sarà anche un infermiere. Ovviamente dovranno essere adeguatamente protetti con mascherine, tute e guanti. Non resta quindi, che aspettare la risoluzione dei contrattempi e la comunicazione del giorno dell’attivazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus