05.03.2019

Tamponato mentre è fermo al semaforo, centauro finisce a terra dopo un volo di 20 metri

È successo ieri sera in via Berlinguer al semaforo pedonale all'altezza della questura. Sul posto un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118 e la municipale.

Era fermo con la sua moto al semaforo pedonale quando è stato colpito da un'auto che gli è piombata addosso alle spalle. Il centauro è finito a terra dopo un volo di una ventina di metri. Il grave incidente è accaduto ieri sera, 4 marzo, attorno alle ore 19 in via Berlinguer, all'altezza della questura. Il motociclista, un 35enne, è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118. Sul posto la municipale per i rilievi e per regolare il traffico, a quell'ora molto sostenuto. Secondo quanto appreso, il centauro era fermo in attesa che scattasse il semaforo verde quando è stato tamponato dall'auto che gli è piombata addosso. Entrambi provenivano dalla rotatoria di viale Leonardo da Vinci.

Edizioni locali collegate: Prato

