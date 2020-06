16.06.2020 h 09:10 commenti

Tamponato da un mezzo pesante e mandato a sbattere contro un camion, soccorso in codice rosso un 61enne

Il grave incidente è successo poco prima della strettoia del Soccorso sulla declassata. L'uomo era al volante di una Panda che è rimasta incastrata tra i due veicoli. Illesi gli altri conducenti

Un uomo di 61 anni è rimasto seriamente ferito in un tamponamento avvenuto poco prima delle 17 di ieri pomeriggio, 16 giugno, sulla declassata, subito prima della strettoia del Soccorso in direzione Pistoia. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che è stata tamponata da un mezzo pesante per poi andare a sbattere a sua volta contro l'autocarro che la precedeva. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso per soccorrere il conducente dell'utilitaria. Il 61enne è stato trasferito al Santo Stefano e ricoverato al pronto soccorso. Illesi, invece, i conducenti degli altri due mezzi. Sul posto le pattuglie della polizia municipale per regolare la circolazione ed effettuare i rilievi di legge necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tutti e tre i veicoli si trovavano sulla corsia di sorpasso quando è avvenuto l'urto.

