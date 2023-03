27.03.2023 h 10:12 commenti

Tamponato ad alta velocità sull'A1, illeso preside dell'istituto comprensivo Gandhi

L'incidente è successo dopo la galleria di Scandicci in direzione Firenze. L'auto del dirigente scolastico era ferma in fila ed è stata centrata da un'altra vettura. Illesi anche i tre occupanti dell'altro veicolo

E' decisamente un miracolato il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gandhi Mario Battiato che, sabato 25 marzo, dopo aver carambolato due volte sull'A1 è uscito dalla sua macchina soltanto con un polso rotto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 dopo la galleria di Scandicci in direzione Firenze Sud “Ero fermo in fila – racconta – quando una macchina mi è piombata addosso. Sono stato scaraventato verso l'alto prima ho sbattuto contro il new jersey di destra, poi di sinistra, e infine sono atterrato nella corsia centrale ma contro mano. Quando i vigili del fuoco sono arrivati cercavano il mio cadavere; credevano che fosse stato sbalzato fuori visto le condizioni della macchina” . Illesi anche il guidatore dell'altra macchina e i due ragazzi che erano a bordo con lui. “E' come se fossi stato avvolto da una nube di protezione – commenta Battiato – che mi ha permesso di planare senza grosse conseguenze. I vigili del fuoco erano basiti”. Il preside trasportato a Torre Gallli dove è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno confermato il miracolo: solo un polso rotto.

