Tamponamento tra due auto a Vaiano: ferita una 49enne e disagi per la viabilità

L'incidente è successo questa mattina proprio all'ora di punta per l'entrata delle scuole e lo spostamento dei pendolari

Una donna di 49 anni è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave, in un tamponamento avvenuto questa mattina, 20 novembre, in via Garibaldi a Vaiano. L'incidente ha coinvolto anche un tratto della sr 325 provocando qualche disagio alla circolazione, anche in considerazione dell'ora in cui è avvenuto, vale a dire poco prima delle 8. E' infatti l'orario di punta per gli ingressi a scuola e gli spostamenti dei pendolari verso la città.

La 49enne è stata soccorsa in codice giallo da un'ambulanza del 118 e portata in ospedale, mentre la polizia municipale di Vaiano ha effettuato i rilievi di legge e regolato la circolazione che è proceduta su una sola corsia con senso unico alternato, fino a quando non sono stati rimossi i mezzi incidentati.