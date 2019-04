20.04.2019 h 18:52 commenti

Tamponamento lungo viale Leonardo da Vinci, feriti due bambini

Sul posto, oltre a tre ambulanza del 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Trasportata al pronto soccorso anche una donna di trentotto anni con lievi lesioni

Un bambino di 5 anni e uno di 11 sono rimasti feriti, non in maniera grave, in un tamponamento a catena accaduto nel pomeriggio di oggi, 20 aprile lungo viale Leonardo da Vinci.

Soccorsi in codice verde dalle ambulanza del 118, sono stati portati all'ospedale Santo Stefano. Ancora da accertare la dinamica del tamponamento dove è rimasta ferita anche una donna di 38 anni , anche per lei è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso, sempre in codice verde. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto è intrvenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, immediatamente rientrata in via Paronese, perché si è temuto che una delle macchine coinvolte nell'incidente prendesse fuoco.







