13.06.2020 h 20:51 commenti

Tamponamento in via Colletta, viabilità in tilt. I residenti contrari alla sperimentazione: “Lo avevamo detto”

Un uomo di 67 anni è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. La scena e il caos sono stati ripresi dai residenti

Alla prima prova sotto pressione, la nuova viabilità di via Machiavelli zoppica. Oggi, 13 giugno, poco dopo le 19, la pioggia e un tamponamento hanno mandato in tilt il traffico con lunghe code che si sono fermate soprattutto in zona nord est. La stessa ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente con difficoltà. L’incidente è più grave dei precedenti avvenuti in zona. Si tratta di un tamponamento avvenuto in via Colletta prima dell’immissione in via Machiavelli. Il ferito ha 67 anni ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso. I residenti, che si battono contro questa sperimentazione viaria, hanno ripreso tutto con il telefonino, compreso le difficoltà dell’unità Sinistri della polizia municipale di Prato nell”affrontare la nuova rotatoria su via Machiavelli senza ricorrere a un paio di manovre per restare in carreggiata. “Questo è il terzo tamponamento da quando è finito il lockdown. - affermano i residenti-sentinella- D’altronde la velocità di chi proviene dalla Pietà è sostenuta e spesso chi si immette in rotonda, anche dalle altre direzioni, inchioda perché non si aspetta che i flussi di traffico i incrocino”. Oggi è successo ciò che abbiamo previsto da tempo. Quando c’è traffico si blocca tutto. E basta un tamponamento per mandare tutto in tilt. La polizia municipale che fa due manovre per affrontare la rotonda, è l’emblema della forzatura che il Comune sta sperimentando in questo punto. Se c’è poco spazio per un furgone, figuriamoci per un autobus e per gli altri mezzi pesanti”.

Edizioni locali collegate: Prato

