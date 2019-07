31.07.2019 h 09:56 commenti

Tamponamento in Tangenziale: soccorsa in codice rosso una donna. Fermato dalla Municipale il conducente di una delle auto

L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di ieri in viale Fratelli Cervi e ha coinvolto un'Audi e una Golf. L'uomo al volante della prima è risultato senza documenti ed è stato trattenuto tutta la notte al Comando

E' di due feriti e di uno straniero fermato dalla polizia municipale il bilancio del tamponamento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Tangenziale, nel tratto di viale Fratelli Cervi. L'incidente è accaduto poco prima delle 20 e ha coinvolto una Audi e una Golf. A bordo di quest'ultima c'erano un uomo di 58 anni e una donna di 56 ed è stata proprio quest'ultima ad avere la peggio, visto che è stata soccorsa in codice rosso dal 118 e trasferita in ospedale, dove per fortuna le condizioni sono poi apparse meno gravi al punto che il codice è stato declassato in giallo. Al Pronto soccorso anche l'uomo, con lesioni più leggere.

L'uomo al volante della Audi, un albanese di 34 anni, è risultato sprovvisto di documenti, quindi anche della patente di guida. Gli agenti lo hanno quindi fermato e portato al Comando, dove è rimasto tutta la notte, in attesa degli accertamenti sul suo conto e dei conseguenti provvedimenti.