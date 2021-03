10.03.2021 h 10:03 commenti

Tamponamento in declassata con tre feriti, uno soccorso dai vigili del fuoco

L'incidente è avvenuto stamani in prossimità della rotatoria di Capezzana. Un quadriciclo è finito contro un autocarro. Nessuno dei coinvolti risulta in gravi condizioni

E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Prato per soccorrere una delle tre persone rimaste ferite, stamani 10 marzo intorno alle 8, nell'incidente avvenuto subito prima della rotatoria di Capezzana della declassata e che ha visto protagonisti un autocarro e un quadriciclo. Uno dei feriti era rimasto infatti incastrato nel mezzo e sono stati i pompieri ad estrarlo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

Alla fine tre le persone portate in ospedale in codice giallo, per fortuna nessuno in gravi condizioni: si tratta di un uomo di 35 anni, di un 42enne e di un 66enne. Sul posto anche la polizia stradale e poi la Municipale, che ha effettuato i rilievi di legge e dovrà ora ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un tamponamento avvenuto in prossimità della immissione nella rotatoria, mentre entrambi i mezzi provenivano da Pistoia in direzione Prato centro.