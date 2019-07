25.07.2019 h 12:04 commenti

Tamponamento in A11 con quattro ragazzine ferite: traffico a rilento in autostrada e sulla declassata

L'incidente è avvenuto stamani tra i caselli di Prato Est e Firenze Ovest. Le quattro sono pallanuotiste ed erano a bordo di un furgone per andare a disputare una gara. Lunghe code anche sulla viabilità ordinaria

La coda nel sottopasso di Pratilia sulla declassata

E' di quattro ragazzine ferite il bilancio del tamponamento avvenuto questa mattina, 25 luglio, intorno alle 10.30 nel tratto dell'A11 tra i caselli di Prato Est e Firenze Ovest, in direzione del capoluogo regionale. Le quattro ragazze, due di 14 e due di 15 anni, fanno parte di una squadre di pallanuoto di Rapallo viaggiavano a bordo di un furgone che è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo quanto appreso stavano recandosi a disputare una gara. Immediati i soccorsi del 118 che ha inviato sul posto le ambulanze in codice giallo. Tutte e quattro le ragazze sono state portate a Careggi e ricoverate al pronto soccorso. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Montecatini che hanno effettuato i rilievi e dovranno ora ricostruire la dinamica. Il traffico è rimasto a lungo fortemente rallentato nel tratto autostradale tra Prato e Firenze, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla declassata.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus