Tamponamento a catena sulla Declassata, traffico a rilento in entrambe le direzioni

L'incidente in direzione Pistoia ha coinvolto tre vetture, nessuno dei conducenti è rimasto ferito. Rallentamenti anche sulla corsia opposta per i curiosi che si fermano a guardare

Problemi di viabilità sulla declassata direzione Pistoia per un tamponamento a catena, poco prima dello svincolo per viale della Repubblica, che ha coinvolto tre veicoli.L'incidente è successo intorno alle 11,30 di stamani, 17 luglio e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che non ci siano feriti, mentre il traffico è andato in tilt, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. I veicoli che procedono verso Campi Bisenzio, infatti, rallentano per guardare cosa è successo nell'altra corsia .