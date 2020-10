06.10.2020 h 16:05 commenti

Tamponamento a catena in tangenziale con sei feriti, strada chiusa

L'incidente è avvenuto all'altezza del cimitero di Chiesanuova sul viale Nam Dhin. Coinvolte tre autovetture

Sei feriti in un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli in viale Nam Dhin. E' successo intorno alle 15 di oggi, 6 ottobre, all'altezza del cimitero di Chiesanuova in direzione centro città. La strada è stata chiusa dalla polizia municipale per permettere i soccorsi e poi rimuovere i mezzi incidentati. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre il 118 ha inviato le ambulanze della Pubblica Assistenza di Santa Lucia e della Croce Rossa per soccorrere le persone coinvolte. Per fortuna tutti sono stati trattati in codice verde e solo per tre è stato necessario il trasferimento in ospedale.

