Tamponamento a catena in declassata allo svincolo per Prato Est: sette feriti

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto il 118 ha inviato numerose ambulanze per trasportare i coinvolti al pronto soccorso: per fortuna nessuno è grave

Sette feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, e quattro auto coinvolte nel tamponamento a catena avvenuto alle 19.20 di ieri, domenica 29 dicembre, sulla declassata, all'altezza dello svincolo per il casello di Prato Est. Sul posto il 118 ha inviato numerose ambulanze e sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre la polizia municipale si è occupata dei rilievi e della viabilità. Sette i feriti, soccorsi tutti in codice giallo ad eccezione di uno trattato in codice verde. Per tutti è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso del Santo Stefano ma nessuno di loro risulta grave. Gli agenti dell'Ufficio Sinistri della Municipale dovranno ora ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.

Edizioni locali collegate: Prato

