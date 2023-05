29.05.2023 h 10:46 commenti

Tampona un furgone in tangenziale: soccorso in codice rosso un 65enne

L'incidente è successo stamani prima delle 7 in viale Fratelli Cervi all'altezza di Santa Lucia. Il ferito era alla guida di una Panda ed è finito contro l'altro mezzo fermo a bordo strada, forse a causa di un malore

Un 65enne è stato soccorso dal 118 in codice rosso dopo aver tamponato, alla guida della sua auto, un furgoncino. L'incidente è successo poco prima delle 7 di stamani, 29 maggio, sul viale Fratelli Cervi, all'altezza di Santa Lucia e potrebbe essere stato provocato da un malore accusato dall'uomo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, intervenuta sul posto con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri, il 65enne stava percorrendo l'ultimo tratto della tangenziale con la sua Panda quando è andato a sbattere violentemente contro il furgone, condotto da un 56enne, che era fermo al lato della strada di fronte alla palestra. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto si sono resi conto che l'automobilista, nonostante fosse sceso da solo dall'auto, avesse in corso un malore, probabilmente un ictus. L'uomo è stato quindi trasferito in codice rosso al Santo Stefano dove è tuttora sotto osservazone da parte dei medici. Ferite più lievi per il conducente del furgone, soccorso in codice verde e anche lui portato in ospedale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus