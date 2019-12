11.12.2019 h 12:31 commenti

Tampona un'auto e poi scappa, ferendo l'altra conducente che si era aggrappata allo sportello

La polizia è riuscita a rintracciare e bloccare il pirata della strada che è stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso

Prima ha tamponato l'auto che lo precedeva poi, dopo aver litigato con la conducente del mezzo, è scappato via, nonostante la donna si fosse aggrappata alla portiera, facendola così cadere.

Il movimentato episodio è accaduto verso le 8 di ieri mattina. 10 dicembre, e alla fine gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare e bloccare il conducente dell'auto pirata. Si tratta di un pakistano di 22 anni, regolare in Italia, che era con un connazionale. L'uomo è stato portato in Questura e denunciato per il reato di lesioni personali ed omissione di soccorso. La conducente dell'auto tamponata, una donna italiana di 47 anni, si è infatti ferita nella caduta.

L'incidente è successo sulla declassata, non lontano dalla Questura. L'auto fuggitiva è stata poi bloccata dai poliziotti in via Roma.