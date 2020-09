Spettacolare incidente questo pomeriggio, 10 settembre, in via Pistoiese a Viaccia. Una macchina si è ribaltata dopo aver colpito un'altra utilitaria che la precedeva e che ha arrestato la marcia per far passare un pedone. L'urto ha fatto da trampolino e il mezzo è stato catapultato in avanti per qualche metro.Quasi illeso il conducente, un uomo di 64 anni, che è uscito dall'abitacolo con l'aiuto di una volontaria della protezione civile di Viaccia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.