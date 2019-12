24.12.2019 h 11:25 commenti

Tampona con lo scooterone un Suv: gravissimo un ragazzo di 20 anni

L'incidente è avvenuto stamani in declassata tra la rotatoria ex Pratilia e quella della Questura. Il ragazzo soccorso in codice rosso e trasportato a Careggi

Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto, alle 8 di stamani 24 dicembre, sulla declassata, nel tratto compreso tra la rotatoria ex Pratilia e quella della Questura. Il giovane, che era a bordo di uno scooterone Honda, è finito contro un'auto che lo stava precedendo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso per soccorrerlo. Il medico ha poi deciso di trasferire il ragazzo direttamente a Careggi. La polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi e regolare la circolazione che, anche in considerazione dell'ora di punta, ha subito notevoli disagi. Secondo una prima ricostruzione il 20enne avrebbe tamponato l'auto che stava andando nella stessa direzione, cioè verso il casello di Prato Est. Da capire cosa possa essere successo, visto che il punto è rettilineo e con visibilità perfetta. Il conducente dell'auto, un Suv, è stato sottoposto ad alcoltest con esito negativo. Le stesse analisi saranno compiute anche sul 20enne.

Edizioni locali collegate: Prato

