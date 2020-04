25.04.2020 h 10:55 commenti

Take away, Confesercenti al sindaco Biffoni: "Autorizzi anche la vendita di bevande sull'esempio di Firenze"

Al momento infatti, bar e ristoranti che fanno cibo da asporto non possono vendere anche bevande. Una contraddizione secondo l'associazione di categoria che chiede regole certe

Take away anche con la possibilità di vendere bevande. E' la richiesta che Fiepet Confesercenti Prato fa al sindaco di Prato Matteo Biffoni invitandolo a seguire l'esempio del collega fiorentino, Dario Nardella che attraverso un'ordinanza, ha permesso a bar e ristoranti di associare la vendita di bevande a quella del cibo di asporto, cosa che invece la Regione ha vietato limitando il permesso ai soli prodotti alimentari. "Questa limitazione - spiega Roberto Rosati di Fiepet - ha irritato gli operatori che non ne hanno capito la ratio e le motivazioni. Infatti si raggiunge l'assurdo che se uno ordina, con le modalità previste, 2 brioche e 2 cappuccini per asporto il barista non può consegnare i cappuccini, mentre se li ordina con la consegna a domicilio il barista può consegnare sia le brioche che i cappuccini. Dopo quasi 2 mesi di chiusura il take way poteva rappresentare un primo piccolissimo passo verso il ritorno alla normalità, ma queste limitazioni invece di aiutare, scoraggiano e avviliscono gli operatori del settore".

Ieri, 24 aprile, il Comune di Firenze con una determina dirigenziale ha interpretato l'ordinanza regionale 41 e di fatto ha autorizzato la vendita per asporto anche delle bevande.

"Ecco, a noi pare - continua Rosati - che Firenze abbia fatto una cosa giusta togliendo qualsiasi dubbio ed abbia dato la possibilità alle aziende della ristorazione di lavorare senza vincoli assurdi. È per questo che chiediamo al sindaco Biffoni e a tutti i sindaci della nostra provincia, di emettere un atto amministrativo che vada nella direzione indicata dal Comune di Firenze".

Non solo chiarezza sul take away. "I nostri associati - conclude Rosati - si aspettano tre cose per la Fase 2: una tempistica plausibile delle riaperture, conoscere con un certo anticipo i protocolli organizzativi e sanitari a cui dovranno adeguarsi e una comunicazione integrata e veloce a cittadini e consumatori circa le singole riaperture, gli orari, le condizioni di assoluta sicurezza degli spazi pubblici e privati, stimolando il piacere di tornare a vivere le nostre città".