Tajani agli imprenditori pratesi: "Sugli scarti tessili il mio impegno: presto un incontro con la Commissione ambiente"

Il presidente del Parlamento europeo a Prato per l'incontro organizzato da Forza Italia con le categorie economiche: infrastrutture, economia circolare, burocrazia e tracciabilità i temi al centro del confronto. "Per contare in Europa serve esprimere una rappresentanza di persone capaci di fare quello per cui sono state votate. Gli scartini non servono a nessuno"

L’Italia vista dall’Europa. Tappa pratese ieri, venerdì 17 maggio, per Antonio Tajani, presidente uscente del Parlamento europeo e candidato per il secondo mandato. Tajani, tra i fondatori di Forza Italia, è arrivato puntuale alla Camera di Commercio per sostenere la candidatura europea, unica pratese, di Rita Pieri, e quella Daniele Spada a sindaco di Prato per la coalizione di centrodestra, e per incontrare le categorie economiche con le quali ha affrontato alcuni dei temi più attuali e urgenti per il rilancio e lo sviluppo del distretto ( a margine l'incontro con i vertici della Cap sulla gara del trasporto pubblico e la presunta concorrenza sleale da parte dei francesi di Ratp ).A fare gli onori di casa gli onorevoli Erica Mazzetti e Stefano Mugnai, rispettivamente coordinatore provinciale e regionale di Forza Italia. Infrastrutture, economia circolare, scarti tessili, tracciabilità e burocrazia le questioni portate all’attenzione di Tajani dal presidente di Confartigianato Luca Giusti e da quello di Confindustria Toscana Alessio Marco Ranaldo. Temi su cui si gioca la competitività e, di più, il futuro di molte imprese, soprattutto medio-piccole.Tajani ha parlato dell'Europa che fa: “Le norme approvate sull'economia circolare – ha detto – sono buone ma il problema sta nel fatto che l'Italia non le ha ancora recepite. Chiederemo alla Commissione europea di vigilare affinché questo avvenga e senza vizi di carenza, al contrario potrà essere aperta una procedura di infrazione come ho sollecitato io stesso sui pagamenti alle imprese, un capitolo per il quale l'Italia vanta un primato negativo: è lo Stato peggior pagatore. Conosco il problema deglil scarti tessili, mi impegno personalmente a chiedere un incontro con il direttore generale della Commissione ambiente, è uno spagnolo, un mio amico, persona seria che potrà essere utile alla causa”. E c'è l'Europa che non fa: “Non c'è l'accordo sulla tracciabilità, la difesa del made in Ue che per noi significa made in Italy non riscuote consensi univoci – ha spiegato Tajani – l'iter era partito ma non è mai decollato e questo sarà terreno di scontro anche nella prossima legislatura. Dovremo trovare un punto di accordo con la Germania, trattare magari per un Made Ue parziale che però sia in grado di tutelare i nostri prodotti. Credo che si possa spuntarla”.Sulle infrastrutture viarie il presidente del Parlamento europeo è stato chiaro: “Senza si ferma il progresso e non si riduce l'inquinamento” ha detto riferendosi in particolare alla Tav. E sulle infrastrutture tecnologiche: “La mancanza di strategia è un duro colpo per le imprese, una carenza gravissima”.Quanto al futuro dell'Europa e al grado di partecipazione al tavolo delle decisioni, Tajani ha ribadito la necessità di esprimere, attraverso il voto, una rappresentatività forte che potenzi il sistema Paese: “L'esempio della Germania è lampante: difende la propria posizione, combatte, discute, chiede, è attenta: vince e comanda. All'Italia non servono scartini, serve gente preparata che vada in Europa a fare il nostro interesse”.