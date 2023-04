14.04.2023 h 00:19 commenti

Taglio posti letto per l'estate al Santo Stefano: i problemi maggiori saranno per la Medicina

Il piano messo a punto per il periodo delle ferie del personale tutela la Chirurgia per smaltire le liste di attesa degli interventi che si sono accumulate durante al pandemia. Resta l'incognita di nuovi problemi di ingolfamento al pronto soccorso

(e.b.)



Il piano estivo del Santo Stefano presenta un taglio complessivo dei posti letto meno pesante rispetto a quello effettuato la scorsa estate, ma a ben guardare la ghigliottina è stata la stessa del 2022 per le degenze in medicina mentre ad essere risparmiati sono stati soprattutto i letti chirurgici, inferiori per numero assoluto e periodo di chiusura. Scelta che probabilmente punta a smaltire le lunghe liste di attesa, non solo di Prato ma di tutta l’area di riferimento dell’Asl, ma che di fatto si tradurrà negli stessi problemi registrati la scorsa estate al pronto soccorso con decine di pazienti in attesa di un posto letto da oltre 48 ore.Entriamo nel dettaglio del piano creato per garantire le ferie del personale nel periodo che va dal 28 maggio al 26 settembre. Nelle settimane centrali dell’estate si arriverà a un massimo di 84 letti in meno, oltre il 17% del totale. Nel 2022 si arrivò a chiudere oltre cento posti. C’è poco da festeggiare perché ben 52 sono degenze ordinarie nelle medicine di cui 10 lo spazio h12 Incharge room, una sorta di passaggio intermedio nel lungo percorso che separa il paziente dalla barella del pronto soccorso all’agognato letto in reparto. Questi dieci letti saranno chiusi dal 5 giugno al 17 settembre. I 36 letti di Ama, che assolvono alla stessa funzione attraverso la presa in carico precoce, non saranno invece toccati. I 42 posti di Medicina al settore 2 del secondo piano saranno azzerati dal 12 giugno al 17 settembre e rappresentano il taglio più pesante effettuato in questo reparto negli otto nosocomi dell’Asl Toscana Centro. Quello più vicino, il San Jacopo a Pistoia, vedrà una riduzione complessiva di soli 36 letti, circa l’8% del totale, e di questi dieci sono degenze nelle Medicine e altrettanti chirurgici su cinquanta riservati all’attività programmabile. La differenza tra Prato e Pistoia salta agli occhi. A Empoli salteranno 40 letti chirurgici e 21 nelle medicine. A Torregalli 36 nelle Medicine e 16 in chirurgia, a Ponte a Niccheri 19 nelle medicine e 17 nelle chirurgie. Torniamo a Prato.Saranno tagliati 14 letti chirurgici su un totale di 96 e solo nel periodo clou delle ferie, dall’ultima settimana di luglio alla fine di agosto. Negli altri ospedali dell’azienda la riduzione dei letti chirurgici avrà in proporzione un’incidenza maggiore. Probabilmente questo comporterà un dirottamento degli interventi programmati verso il Santo Stefano che garantisce l’apertura di nove sale operatorie e sei ambulatoriali a giugno, rispettivamente otto e quattro a luglio, otto sale operatorie senza ambulatoriali la prima e l’ultima settimana di agosto e le prime due di settembre e sei nelle due settimane centrali di agosto. Un fatto positivo per chi attende di essere operato da tempo, ma che si sposa male con le problematiche croniche dell’ospedale pratese, perennemente alla ricerca di posti letto di degenza ordinaria come dimostra anche la scelta di ampliarne la capacità costruendo una nuova palazzina da oltre 100 posti letto (cantiere in apertura). In sostanza l’Asl ha chiuso i letti di Medicina più al Santo Stefano che altrove nonostante sia l’ospedale che per tutto l’anno registra i maggiori problemi di posti. A pagarne le conseguenze saranno i pazienti destinati al ricovero che rischiano di aspettare un posto per giorni su una barella al pronto soccorso, e il personale dello stesso pronto soccorso, decimato nei numeri ma gonfio di stress e di carichi di lavoro.