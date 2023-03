25.03.2023 h 09:50 commenti

Taglio medico 118, l'Asl fa marcia indietro: "Bozza tecnica senza valore attuativo"

Esultano i sindaci di Poggio e di Carmignano, pronti a ricorrere al Tar senza la corretta applicazione della riforma toscana

(e.b.)

L’Asl Toscana Centro fa marcia indietro sulla ipotesi di taglio della postazione medica 118 nei comuni medicei della provincia di Prato. Lo fa con una motivazione singolare sulla bozza di attuazione della riforma toscana per i territori di Firenze di Prato distribuita in questi giorni negli ambienti e pubblicata da Notizie di Prato. Secondo l’Asl “Una bozza è uno strumento di lavoro che non ha valore attuativo”. Quindi le ipotesi di taglio senza la dovuta sostituzione alla pari con un infermiere, prevista dalla riforma regionale approvata a dicembre, sarebbero state messe nero su bianco con che scopo se non per attuarle? Secondo il comunicato diffuso ieri dall’Asl, si tratta di una “bozza tecnica redatta con finalità di analisi. In pratica il documento “simula” quantitativamente l’applicazione territoriale dei parametri dettati dalla delibera regionale 1424/2022. Lo conferma il fatto che nell’ipotesi di riorganizzazione contenuta nella bozza di lavoro non sia presente alcun riferimento a sedi di assegnazione ma solo una descrizione numerica del contingente di mezzi nelle loro varie tipologie previste dal Dm 75 del 2015”. E’ vero che quella bozza non dice chiaramente quale sia la postazioni medica su cui cade la scure ma non ci vuole un mago per capire che è quella medicea dato che l’unica altra rimasta, Vernio, è intoccabile per i parametri dettati dal decreto Balduzzi (Dm 75 2015) e che Prato ha un’automedica. Qualunque sia la motivazione adottata dall’Asl per fare marcia indietro, i sindaci di Poggio a Caiano e di Carmignano, Francesco Puggelli e Edoardo Prestanti, esultano. Grazie alla loro reazione unita e dura, sono riusciti a bloccare questa ipotesi di lavoro. Almeno per il momento. La mancanza di medici 118 infatti, è una realtà sempre più drammatica e il servizio andrà sicuramente rimodulato. L’Asl si impegna a farlo con i territori: “Come condiviso il programma di riorganizzazione - soiega ancora l'Asl - dovrà essere sviluppato e reso attuabile attraverso una precisa contestualizzazione dell’area geografica e non potrà prescindere dal confronto con i soggetti territoriali coinvolti. Già dalla prossima settimana verranno programmati, così come previsto, momenti di verifica con le varie componenti”.Chi rimane fuori da questa marcia indietro sono Vaiano e Montemurlo. Per loro il taglio del medico senza sostituzione con un infermiere (eccetto 12 ore diurne a Montemurlo), è già realtà anche se dentro una forma di sperimentazione. Per questo il sindaco di Vaiano, ieri, ha inviato una diffida all’asl in cui chiede l’applicazione della riforma regionale con sostituzione alla pari tra postazione medica e postazione infermieristica.