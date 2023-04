13.04.2023 h 15:31 commenti

Taglio delle postazioni mediche 118, la Prefettura di Prato chiede chiarimenti all'Asl

L'intervento è conseguente alla diffida inviata nelle scorse settimane all'azienda sanitaria dal sindaco di Vaiano, Primo Bosi che rilancia il suo appello a Giani: "Auspico che tenga fede all'impegno che si è assunto"

(e.b.)

Chiarimenti sul taglio alle postazioni mediche 118 e sul conseguente nuovo assetto del servizio. A chiederli all'Asl Toscana centro è la Prefettura di Prato alla luce della diffida che il sindaco di Vaiano Primo Bosi ha inviato nelle scorse settimane all'azienda sanitaria di fronte all'eliminazione del turno diurno di 12 ore della postazione medica dal suo territorio non sostituita da quella infermieristica nonostante la recente riforma regionale lo preveda. Lo fa sapere il primo cittadino vaianese che da mesi sta lottando per avere ciò che gli spetta: un'unità di soccorso avanzato che per legge può essere rappresentata tanto da un medico quanto da un infermiere. Una battaglia condotta in solitudine, fatta eccezione per il supporto dei cittadini, firmatari di una petizione promossa dal Pd. Né Prato come città capoluogo e presidente della società della salute, né gli altri territori oggetto di taglio, quali ad esempio Montemurlo, sono scesi in campo per fare fronte comune. Eppure il servizio 118 non ha confini precisi. Un taglio in provincia può riverberarsi anche in città rendendo sempre più precario l'equilibrio generale. Gli episodi concreti si moltiplicano. L'ultimo risale a ieri sera ed è lo stesso Bosi a renderlo noto: "l'ambulanza blsd di Vaiano ha raggiunto un codice rosso a Faltugnano in 689 secondi, ossia circa 11 minuti, mentre l'automedica da Prato è arrivata dopo circa 18 minuti. Mi risulta che secondo le recenti disposizioni regionali, per le ambulanze di primo soccorso (Bravo-volontari), il raggiungimento dell’intervento nei centri abitati con oltre 1000 abitanti deve avvenire entro 8 minuti, quello in località con meno di 1000 abitanti entro 20. Non solo. Ieri, in contemporanea a questo evento, è scattato anche un codice rosso a Terrigoli ma poichè il medico 118 presente a Vernio era fuori per un altro servizio e l'automedica di Prato era a Faltugnano, è salita dalla città un'ambulanza blsd che ha raggiunto il luogo dell'evento in 18 minuti. Tempo possibile perchè era notte e la strada era libera, ma se queste contemporaneità accadessero di giorno ci vorrebbe almeno mezz'ora per arrivare a destinazione e comunque si tratta di primo soccorso". Il rosso di Terrigoli è stato poi riclassificato con un codice minore ma nel caso avesse richiesto l'intervento di un'unità di soccorso avanzato, sarebbe dovuta partire un'infermieristica da Prato lasciando semi scoperta una città da 200mila abitanti. La nuova impostazione Asl infatti, copre le ore notturne dell'area urbana con tre mezzi, due infermieristiche e un'auto medica, applicando per difetto il decreto Balduzzi che prevede un'unità di soccorso avanzato ogni 60mila abitanti. Tagliando in provincia, la coperta cittadina si restringe sensibilmente esponendo la popolazione a rischi reali.Preoccupazioni basate su fatti realmente accaduti e documentati che ieri sera, 13 aprile, sono stati messi all'attenzione del responsabile della centrale 118 Firenze Prato, Adriano Peris, nel corso dell'incontro pubblico organizzato dal Comune di Vaiano a cui hanno partecipato anche le amministrazioni di Vernio e di Cantagallo e il mondo del volontariato, preoccupato in quanto chiamato a sopperrire alla riduzione dei professionisti sulla rete 118. "Registriamo positivamente la disponibilità del dottor Peris a mettere all'attenzione della direzione Asl le nostre preoccupazioni e le nostre richieste. – afferma Primo Bosi – Mi aspetto serietà e senso di responsabilità verso la popolazione che sta subendo una decisione non condivisa con il territorio. Così come auspico che il presidente della Regione Eugenio Giani tenga fede all'impegno che si è assunto la scorsa settimana qui a Vaiano".Di 118 si parlerà anche nel consiglio comunale straordinario che si terrà a Vaiano nelle prossime settimane (la data ancora è da fissare) e a cui saranno invitati a partecipare Asl e Regione. Il tema, insieme all'emergenza pronto soccorso, sarà al centro anche del consiglio comunale straordinario di Prato richiesto dall'opposizione. D'altronde il potenziamento della postazione di Agliana e il taglio della rete pratese saltano all'occhio. Dovrebbe tenersi il 30 maggio.