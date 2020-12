02.12.2020 h 13:38 commenti

Taglio delle rette anche per chi frequenta i nidi convenzionati

Lo ha deciso la giunta di Prato. Il provvedimento segue quello sulle strutture pubbliche colpite dal Covid e prevede anche supporto ai gestori per i costi fissi

Taglio delle rette mensili anche per chi, colpito dal Covid, frequenta i nidi privati convenzionati. Lo ha deciso la Giunta di Prato nella riunione di ieri, 1 dicembre. Dopo l’abbattimento totale delle tariffe delle strutture comunali per i giorni di sospensione dell’attività o di assenza dei bambini per provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario disposti dalla Asl, ieri è stato aggiunto un ulteriore tassello a favore delle famiglie che utilizzano il servizio, su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi.

Gli utenti delle strutture private che fanno parte del sistema pubblico-privato, riceveranno un rimborso dal Comune per la parte di retta relativa ai giorni di sospensione dell’attività o di assenza dei bambini per provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario disposti dalla Asl. I gestori dei nidi privati che hanno visto una riduzione media delle iscrizioni rispetto allo scorso anno educativo di circa il 21%, con diminuzioni per alcune strutture fino oltre il 60%, riceveranno, invece, un ristoro per i costi fissi ed incomprimibili , necessari per garantire l’apertura del sevizio, in misura proporzionale alle mancate iscrizioni rispetto all’anno educativo 2019-2020.

Inoltre sempre nell’ottica di sostenere le famiglie in questo momento di particolare difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria, è stato approvato il riconoscimento dei crediti di accesso a favore di quelle famiglie pratesi i cui bambini frequentano servizi educativi accreditati ubicati fuori dal territorio comunale.