28.05.2021 h 12:33 commenti

Taglio del nastro per la palestra all'aperto di Vaiano

L'inaugurazione stamani alla presenza di sindaco e assessori. La struttura si trova nell’area del palazzetto dello sport ed è composta da sei attrezzi che sono a disposizione della cittadinanza

Vaiano ha una palestra all’aperto. La struttura, che si trova nell’area del palazzetto dello sport, è stata inaugurata stamani 28 maggio con un sopralluogo del sindaco Primo Bosi, insieme alla giunta al completo. Su un tappeto speciale è stato realizzato sistema di sei attrezzi per l’attività sportiva che può essere facilmente utilizzato dai cittadini di tutte le età.

“Volevamo rendere fruibile il servizio prima dell’estate e ci siamo riusciti con un impegno economico di circa 40 mila euro - mette in evidenza Bosi che stamani ha anche sperimentato alcuni degli attrezzi -. Valorizziamo così uno spazio all’aria aperta molto frequentato da chi fa attività sportiva e al tempo stesso raggiungiamo l’obiettivo migliorare la fruibilità ambientale e la qualità della vita quotidiana delle persone. È certamente un servizio particolarmente utile in questa fase in cui faticosamente si sta uscendo dalla pandemia”.

Sono sei gli attrezzi in acciaio verniciato della palestra all’aria aperta: consentiranno di eseguire esercizi per gambe, addominali, braccia e schiena. Si tratta di attrezzi che possono essere utilizzati anche per l’attività aerobica degli anziani e sono stati montati su una pavimentazione speciale anti-trauma elastica, in gomma colata, che consente di ridurre al minimo i rischi di incidenti. L'intervento è stato interamente realizzato nell’ampia fascia di verde pubblico compresa tra il Circuito di pista ciclopedonale intorno al Palazzetto e l'argine del Bisenzio.

Il palazzetto dello sport è stato oggetto di diversi interventi. All’inizio del 2020 è stata conclusa la risistemazione del parquet della struttura che ha visto un impegno economico di circa 20 mila euro. In precedenza era stato condotto un intervento complessivo di manutenzione alla copertura dell’edificio che rappresenta una infrastruttura di primo piano per tutta la comunità vaianese.