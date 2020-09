12.09.2020 h 12:04 commenti

Taglio del nastro per la nuova palestra per l'istituto Gramsci-Keynes: intervento da mezzo milione di euro

Uno spazio completamente rinnovato al servizio della scuola ma anche delle società sportive. Il presidente della Provincia: "L'inaugurazione è il simbolo di mesi di lavoro in tutte le scuole pratesi"

Oltre mille metri quadrati con una tribuna che, appena ottenuto il parere del Coni, potrà ospitare fino a 300 persone, uno spazio costruito con accorgimenti e tecnologie avanzate che è al servizio della scuola ma anche delle attività sportive extrascolastiche: valore dell'intervento, realizzato dalla Provincia di Prato, mezzo milione di euro. Taglio del nastro oggi, sabato 12 settembre, per la nuova palestra dell'istituto Gramsci-Keynes, al polo scolastico di Reggiana. Folla all'inaugurazione con il presidente della Provincia Francesco Puggelli e il preside della scuola Stefano Pollini, anche il sindaco Matteo Biffoni, il vescovo Giovanni Nerbini, le società sportive Volley Prato Asd, Gs Coiano e Futsal Prato. “Il taglio del nastro – ha detto Puggelli – è il simbolo di mesi e mesi di lavoro in tutte le scuole superiori di Prato ormai pronte a riaprire”.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza dell'intervento sollecitato dalla scuola e dalle società sportive: “E' una delle palestre più frequentate della città e il rinnovamento di questo spazio è una risposta concreta per gli studenti e per le società sportive cittadine”. Soddisfazione è stata espressa anche dal preside: “Ringrazio la Provincia – ha detto – che ci consegna una bellissima palestra. Per noi è un segno di grande attenzione che ci aiuta a ripartire”. Il vescovo ha parlato di quanto una palestra sia luogo di aggregazione, di quanto lo sport sia disciplina che insegna il rispetto e altri valori che non si possono imparare solo sui banchi di scuola.

I lavori hanno riguardato gli impianti di illuminazione, di emergenza e del ricambio dell'aria, il rifacimento completo della copertura con una nuova scala di accesso e nuovi lucernari, quattro spogliatoi per gli atleti e due per gli istruttori, un locale infermeria, il rifacimento dei rivestimenti e dei sanitari.



