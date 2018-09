28.09.2018 h 16:38 commenti

L'impianto di depurazione del Calice e la seconda tangenziale ora sono collegati da un ponte

Con la nuova infrastruttura i 200 camion che ogni giorno scaricano liquami nell'impianto del Calice non dovranno più passare per stradine strette e l'abitato di Casale

Da oggi, 28 settembre, i camion diretti all’impianto di depurazione di Gida potranno accedervi direttamente utilizzando il ponte di collegamento della seconda tangenziale, senza così passare da via Argine del Calice e tra le abitazioni di Casale.

L’infrastruttura scavalca il fosso Calicino che collega il depuratore industriale con viale dell’Unione Europea, il nuovo tratto di seconda tangenziale inaugurato l’anno scorso, e si estende dalla rotatoria di via Argine della Bardena fino alla bretella di via Giulianti alle Caserane, per ricollegarsi poi alla Strada Regionale 66 ai Casini e raggiungere Quarrata.

Il nuovo ingresso interesserà i circa 200 camion di aziende di spurghi e liquami che quotidianamente depositano i carichi all’impianto del Calice, pari a circa 400 passaggi al giorno in andata e ritorno su strade strette e inadeguate.

Una grossa fetta di traffico a sud ovest della città tra Montemurlo, Quarrata e Prato, che prima transitava da Caserane, Casale e Pantanelle, è ora drenata da viale dell’Unione Europea e il ponte di collegamento con Gida.

“Un ponte importante, per cui tutti ci siamo impegnati, perché realizza un grande beneficio per gli abitanti della zona e i lavoratori dell’impianto di depurazione – ha detto il sindaco Matteo Biffoni – Il transito di mezzi pesanti in andata e ritorno rappresentava un carico inopportuno per le strade e sicuramente il nuovo ingresso comporterà una migliore organizzazione dell’impianto”.

L’opera fa parte di un più ampio piano di ammodernamento tecnologico che prevede anche accessi digitalizzati alla struttura e controllo dei carichi

“Questo nuovo tassello rende più logica e funzionale la viabilità aperta l’anno scorso eliminando il traffico pesante dai centri abitati – ha detto anche l’assessore alla mobilità Filippo Alessi – Per completare il quadro sul nostro territorio il prossimo passo sarà l’ultimazione del lotto 3 della Seconda Tangenziale Prato-Montemurlo-Montale-Agliana e poi la realizzazione del lotto 4b, che collegherà viale Manzoni con viale dell’Unione Europea mettendo in comunicazione tutte le aree industriali dell’area pratese”.

Come prevedeva l’accordo, il Comune di Prato si è occupato della progettazione e della direzione dei lavori, mentre il finanziamento, di 270mila euro, è stato coperto da Gida.

Il ponte di allaccio al depuratore è formato da due corsie di marcia in unica carreggiata larga 9 metri e lunga 16 con due campate in cemento armato che attraversano il Calicino. I lavori di costruzione, eseguiti da Coedil, sono iniziati nel settembre dell’anno scorso e sono stati interamente finanziati da Gida.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus