26.09.2023 h 16:54 commenti

Taglio del nastro per il completamento di via Orsa Minore dopo un'attesa di 15 anni

Il nuovo tratto stradale collega direttamente l'abitato di Tobbiana con la Tangenziale e l'area di via delle Pleiadi. Tanti i cittadini che hanno partecipato alla benedizione e all'apertura della strada

Dopo 18 mesi di lavori a ritmo serrato, è stato aperto stamani 26 ottobre al transito il completamento di via Orsa Minore, che congiunge via Traversa Pistoiese direttamente con la Tangenziale mettendo in collegamento l'abitato di Tobbiana con l'arteria di viale Salvador Allende, l'area di via delle Pleiadi e San Giusto senza dover transitare da via Cava. Tanti i cittadini che stamani hanno partecipato all'apertura del nuovo tratto, atteso da oltre 15 anni e gravato da complicazioni tecniche e amministrative che hanno attraversato le legislature e che gli uffici comunali sono riusciti a risolvere: l'opera rappresenta il completamento della viabilità di via dell’Orsa Minore, che fino ad oggi era costituita da due tronchi non collegati tra loro realizzati nel 2012, richiedendo l'abbattimento dell'edificio che ospitava la gioielleria Paci, spostatasi di 100 metri grazie ad un accordo con il Comune. L'apertura stamani è stata preceduta da un minuto di silenzio in onore dei funerali del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano a Montecitorio.

La nuova strada è stata benedetta da don Walter Asto Gomez, parroco di San Silvestro a Tobbiana. Erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, gli assessori Valerio Barberis all'Urbanistica e Cristina Sanzò alla viabilità e i consiglieri delle Commissioni 3 Lavori Pubblici e 4 Ambiente e Territorio, che hanno lavorato fianco a fianco con gli Uffici comunali per arrivare alla realizzazione della strada: "Questo nuovo collegamento a servizio della comunità di Tobbiana è il frutto concreto dell'incontro tra la disponibilità dimostrata dalla famiglia Paci, che qui svolgeva da tanti anni un'attività storica, il grande e accurato lavoro svolto dall'amministrazione comunale e l'attenzione al progetto dimostrata dalle Commissioni consiliari 3 e 4 per arrivare ad un punto di equilibrio - ha detto il sindaco Biffoni - C'è stato insomma l'impegno di tutti per arrivare ad una nuova viabilità che risolvesse una situazione rimasta "a metà", che migliorasse il progetto precedente che avevamo trovato all'inizio e che si inserisse nelle scelte urbanistiche e della mobilità complessiva dell'intera zona sud di Prato".

Il nuovo segmento di via Orsa Minore, lungo circa 170 metri con una carreggiata larga 7 metri, si connette al tratto di via del Chiasso, davanti alla scuola primaria Ammannati, inaugurato nel 2015. Si collega poi con via Mati con uno svincolo e con via Traversa Pistoiese attraverso una nuova rotatoria del diametro esterno di 15 metri. A fianco della carreggiata stradale sul lato nord è stato realizzato un marciapiede, mentre sul lato sud una pista ciclopedonale. Come detto la realizzazione del nuovo tratto ha comportato l’acquisizione e la demolizione del preesistente edificio in cui aveva sede la gioielleria Paci. La pista ciclopedonale, connessa con quelle dei lotti precedenti, offre la possibilità di collegamento dalla frazione di Casale fino a raggiungere il polo scolastico di via Reggiana ed il centro citta, con uno sviluppo di circa 5 km.

L'investimento del Comune per l’intervento è stato di 1.100.000 euro, finanziato utilizzando – per circa l’80% - somme derivanti dalle procedure di autorizzazione di Multisala Omnia e Parco Prato e per il restante dal Comune di Prato. I lavori sono stati consegnati il 1° marzo 2022 e si sono conclusi nel settembre 2023.