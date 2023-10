05.10.2023 h 17:04 commenti

Taglio del nastro per i nuovi spazi della scuola primaria Santa Gonda

La nuova ala, di oltre 500 metri quadri suddivisi su due piani, ospita il refettorio, uno spazio polivalente, un deposito, spogliatoio e servizi igienici. Il costo per il Comune è stato di 915mila euro

Con una grande festa è stato inaugurato ieri 5 ottobre l'ampliamento della scuola primaria Santa Gonda, che comprende una nuova e luminosa sala mensa al piano terra e uno spazio polivalente con servizi igienici e spogliatoi al primo piano. "I lavori sono durati tre anni, con la pandemia Covid che ha rallentato l'arrivo dei materiali e ne ha raddoppiato i costi, pertanto arrivare al taglio del nastro non è quindi stata una passeggiata - commenta l'assessora Ilaria Santi - Adesso però insieme ai bambini e agli insegnanti siamo molti contenti perchè siamo riusciti a terminare gli impegni presi. Sapevamo benissimo che la primaria Santa Gonda, come altre scuole, aveva necessità dei miglioramenti che sono stati fatti".

Il nuovo edificio confina con il giardino ed è composto dal pian terreno di 270 mq, più altri 260 al primo piano. l'investimento per le casse comunali è stato di 915mila euro. Al piano terra la nuova mensa è composta da spazio refettorio e servizi annessi tra cui depositi, spazio sporzionamento e spogliatoio per gli addetti ai servizi igienici; al piano superiore invece è presente lo spazio polivalente con i relativi servizi igienici, gli spogliatoi e un piccolo deposito

