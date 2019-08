10.08.2019 h 10:37 commenti

Taglio degli alberi in un tratto di via Firenze, attenzione alle deviazioni

Martedì 13 agosto dalle 6 alle 18 nel tratto che va da via Poggio Castiglioni al civico 114. I lavori saranno divisi in due fasi

Martedì 13 agosto dalle 6 alle 18 per il taglio di alcuni alberi previsto per il completamento della riqualificazione della strada, sarà chiuso al transito il tratto di via Firenze tra via Poggio Castiglioni e il civico 114. I lavori saranno suddivisi in due fasi.

Nella prima, tra le 6 e le 12, il traffico proveniente da Prato in direzione Calenzano sarà deviato verso Ponte Petrino, viale della Repubblica, viale Montegrappa, viale Marconi, via Ferrucci, viale da Vinci, Ponte Lama, (Comune di Campi Bisenzio) viale da Vinci, via San Quirico, (Comune di Calenzano) via di Capalle, via di Prato, poi via Firenze (Comune di Prato); il traffico proviente da Calenzano in direzione Prato imboccherà via di Prato, via di Capalle, via San Quirico, Ponte Lama, viale Leonardo da Vinci, via Ferrucci, viale Marconi, viale della Repubblica, Ponte Petrino e poi via Firenze.

Anche le linee di trasporto pubblico locale 4 in direzione Calenzano e 301 in direzione Barberino di Mugello percorso regolare fino a via Firenze, poi rotatoria con viale della Repubblica, viale Montegrappa, viale Marconi, via Ferrucci, immissione sulla Mezzana Perfetti Ricasoli e uscita allo svincolo su via Parco della Marinella, inversione alla rotatoria di ingresso all'area del centro commerciale I Gigli, via Vladimiro e via di Prato, poi regolare. Viceversa in direzione Mezzana e Prato.

Nella seconda fase, dalle 12 alle 18 di martedì 13 agosto, nel tratto di via Firenze interessato dai lavori, ci sarà il restringimento di carreggiata con transito alternato.