Taglio alle liste di attesa grazie all'accordo tra Asl e Villa Fiorita

Aumenta di quasi 1,2 milioni di euro lo stanziamento per l'istituto sanitario privato che in cambio garantirà più prestazioni sia in erogazione congiunta che in convenzione.

Grazie a un nuovo accordo con la casa di cura Villa Fiorita, l'Asl Toscana Centro ridurrà le liste di attesa per molti esami e interventi. L'investimento ulteriore per dare una nuova boccata d'ossigeno al sistema, è di quasi 1,2 milioni di euro.

L'intesa con l'istituto pratese che già collabora con l'azienda sanitaria supportandola in moltissime attività e prestazioni, è stata raggiunta nei giorni scorsi. Un milione di euro andranno alle attività chirurgiche da erogarsi congiuntamente, mentre il resto dello stanziamento, 166.355 euro, saranno utilizzate per coprire le prestazioni in regime di accreditamento. Rientrano nell'accordo anche il ricovero ordinario, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e urologia che fino a oggi erano rimaste fuori dalla convenzione. Le eventuali economie dei 19 posti letto di supporto al pronto soccorso, che sono stati confermati, andranno a finanziare ulteriori attività in accreditamento. L'intesa conferma per il 2019 la stessa copertura finanziaria per ortopedia, otorinolaringoiatra, ostetricia e ginecologia, oculistica ambulatoriale. Con la nuova iniezione di denaro, la spesa 2018 per il supporto di Villa Fiorita passa quindi da 19.396.355 euro a oltre 20 milioni e mezzo di euro. "Regione e Asl hanno dimostrato anche in questo caso grande attenzione per Prato e le esigenze del suo territorio. -afferma Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd e membro della commissione Sanità - La riorganizzazione dei servizi sanitari pratesi si sta strutturando ogni giorno di più per dare risposte concrete ai cittadini".

